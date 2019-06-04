"Манчестер Сіті" передумав підписувати конкурента на позицію Зінченка

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / ФК "Манчестер Сіті"

Англійський "Манчестер Сіті" вирішив не підписувати гравців на позицію, де виступає Олександр Зінченко.

"Манчестер Сіті" задоволений грою українського футболіста Олександра Зінченка, який застовпив за собою місце в основному складі.

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Головним конкурентом Олександра на позиції лівого захисника в клубі є француз Бенжамен Менді, який недавно оговтався від травми.

У "Ман Сіті" впевнені, що 24-річний футболіст буде стабільно виступати на високому рівні в наступному сезоні, тому не бачать потреби вносити зміни на лівий фланг оборони.

Раніше повідомлялося, що "Манчестер Сіті" мав намір придбати півзахисника "Атлетіко" Родрі (Родріго Ернандеса). Англійський клуб готовий був заплатити 70 мільйонів євро відступних, прописаних в його контракті.

Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко потрапив в символічну збірну найкращих молодих футболістів топ-5 європейських чемпіонатів.

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Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Олександр Зінченко Манчестер Сіті
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