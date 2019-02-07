"Манчестер Сіті" переміг "Евертон" та повернув перше місце в АПЛ: відео

"Манчестер Сіті" в рамках 27 туру англійської Прем'єр-ліги переміг на виїзді "Евертон" і піднявся на перше місце.

Евертон – Манчестер Сіті 0:2

Голи: Ляпорт 45, Жезус 90+7

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Цей матч відбувся раніше, ніж всі інші поєдинки 27 туру, через участь "Манчестер Сіті" у фіналі Кубка ліги. "Містяни" 24 лютого зіграють з "Челсі".

Гості з самого початку гри почали нагнітати обстановку біля чужих воріт, але домоглися свого тільки в доданий до першого тайму час. На 45 хвилині Давід Сільва виконав подачу, на яку відгукнувся Емерік Лапорт і ударом головою відправив снаряд у сітку.

На 90+7 хвилині Габріель Жезус вирвався на побачення з Джорданом Пікфордом і зняв усі питання щодо переможця матчу – 2:0.

Український гравець "містян" Олександр Зінченко потрапив в заявку на поєдинок, але так і не з'явився на полі.

Відео голів та огляд матчу Евертон – Манчестер Сіті

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