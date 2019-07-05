"Манчестер Сіті" придбав конкурента для Зінченка, якого продав минулого року

Попри гучні трансфери, у тому числі за участі "Манчестер Сіті", одна купівля гравця пройшла майже непомітно. "Манчестер Сіті" купив у голландського ПСВ Анхеліньо.

Анхеліньо – 22-річний іспанський лівий захисник. Тож він виступає на тій же позиції, що й українець Олександр Зінченко.

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Що примітно, "Манчестер Сіті" продав гравця в ПСВ минулого сезону за 5,5 мільйонів євро. Цьогоріч їм довелося заплатити за цього захисника вже 12 мільйонів євро.

Сам Анхеліньо (повне ім'я Хосе Анхель Есморіс Тасенде) є вихованцем іспанського "Депортіво". Та ще у 16-літньому віці перейшов до "Манчестер Сіті" за 4,5 мільйони євро. Однак спочатку грав за юнацькі та молодіжні команди "містян". Але мав досвід виступів за головну команду "МанСіті", у тому числі й у Лізі чемпіонів. Та згодом відправився в оренди – американський "Нью-Йорк Сіті", іспанські "Жирону" та "Мальорку", та голландську "Бреду". Аж поки у 2018 році його і не викупив ПСВ. За клуб з Ейндховена гравець зіграв у 43 матчах (6 з них – у груповому етапі Ліги чемпіонів проти "Барселони", "Тоттенхема" та "Інтера"), в яких забив 1 гол та віддав 10 результативних передач. Одна з них допомогла ПСВ забити гол "Барселоні", але команда програла 1:2.