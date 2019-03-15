"Манчестер Сіті" прийняв несподіване рішення щодо майбутнього Зінченка

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / GETTY IMAGES

Український футболіст Олександр Зінченко, швидше за все, не покине "Манчестер Сіті" під час найближчого трансферного вікна. Англійський гранд відмовився від ідеї продажу Олександра.

22-річний українець входить в плани головного тренера англійського клубу Пепа Гвардіоли.

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Як повідомляє The Sun, іспанець хоче використовувати Зінченка на позиції крайнього оборонця через травматизм Бенджамена Менді.

"Ман Сіті" відклав плани з продажу гравця протягом найближчого сезону і почне переговори про продовження контракту на покращених умовах.

Чинна угода футболіста з манчестерським клубом розрахована до літа 2020 року. У поточному сезоні Зінченко провів 20 матчів у складі "Сіті", в яких забив 1 гол і зробив 5 результативних передач.

За інформацією Transfermarkt, трансферна вартість українця становить 15 млн євро.

Під час останніх трансферних вікон було багато чуток, що Олександр може покинути "Манчестер Сіті". Серед потенційних клубів називали "Бетіс" та "Вулверхемптон". Наразі, за інформацією ЗМІ, за Зінченком стежить "Наполі".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті
Джерело: 24 Канал
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