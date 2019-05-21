"Манчестер Сіті" розіграв усіх "розбитим" кубком чемпіона Англії: курйозне відео

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Зінченко та Компані з кубом АПЛ
Зінченко та Компані з кубом АПЛ / Фото із соцмереж

"Манчестер Сіті" вирішив пожартувати над усіма. Причини жарту свого часу "підкинув" українець Олександр Зінченко.

У соцмережах було опубліковано відео, де два гравці "Манчестер Сіті" – Серхіо Агуеро та Кевін Де Брюйне стоять на балконі, а внизу лежить кубок переможців чемпіонату Англії.

Ще один курйоз: Оголений чоловік увірвався у роздягальню "Манчестер Сіті", щоб відсвяткувати перемогу

Та згодом виявилося, що відео було жартом. З кубком все гаразд, і футболісти активно фотографувалися з ним під час чемпіонського параду вулицями міста.

Причиною для такого жарту з розбитим кубком став випадок минулого сезону. Тоді українець Олександр Зінченко не втримав трофей та мало не впустив його, дещо пошкодивши його. Цього року українець вже жартував, що йому не дали потримати кубок. Але згодом виклав чимало фотографій зі здобутим трофеєм.

До слова: Дивовижний сезон: Зінченко попозував зі всіма трофеями "Манчестер Сіті"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COME TO ME MY LOVELY @mancity

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

 

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті Олександр Зінченко
Джерело: 24 канал
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