"Манчестер Сіті" розіграв усіх "розбитим" кубком чемпіона Англії: курйозне відео

"Манчестер Сіті" вирішив пожартувати над усіма. Причини жарту свого часу "підкинув" українець Олександр Зінченко.

У соцмережах було опубліковано відео, де два гравці "Манчестер Сіті" – Серхіо Агуеро та Кевін Де Брюйне стоять на балконі, а внизу лежить кубок переможців чемпіонату Англії.

Manchester City have DROPPED & SMASHED the Premier League trophy!



Looks like Aguero could be guilty.... pic.twitter.com/c2fJr9EJOD — MJK Sports Events (@mjksportsevents) 20 травня 2019 р.

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Та згодом виявилося, що відео було жартом. З кубком все гаразд, і футболісти активно фотографувалися з ним під час чемпіонського параду вулицями міста.

A trophy haul like no other, celebrated the only way we know how!



#mancity pic.twitter.com/hiWcdEyT9S — Manchester City (@ManCity) 21 травня 2019 р.

Причиною для такого жарту з розбитим кубком став випадок минулого сезону. Тоді українець Олександр Зінченко не втримав трофей та мало не впустив його, дещо пошкодивши його. Цього року українець вже жартував, що йому не дали потримати кубок. Але згодом виклав чимало фотографій зі здобутим трофеєм.

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