"Манчестер Сіті" розіграє легендарну куртку Гвардіоли на благодійній акції

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"Манчестер Сіті" розіграє куртку Гвардіоли
"Манчестер Сіті" розіграє куртку Гвардіоли / Фото з відкритих джерел

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола передасть свою куртку одному з учасників благодійної акції клубу.

У кардігані італійського бренду Hernо іспанський фахівець провів більше 30 матчів минулого сезону, в тому числі фінал Кубка Англії з "Уотфордом" (6:0).

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"Манчестер Сіті" розіграє кардіган Гвардіоли

Вона буде розіграна серед тих, хто пожертвує гроші на благодійність. Крім цього учасники акції зможуть отримати фірмові футболки та шорти клубу.

Виручені кошти будуть перераховані в фонд, який займається реалізацією програм в галузі охорони здоров'я та освіти в Манчестері.

З березня "Манчестер Сіті" провів 15 матчів – 13 з них Гвардіола починав в сірому кардігані. Всього в ньому він провів 27 з 60 ігор сезону.

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Теги: Манчестер Сіті Новини Спорту Футбол Спорт
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