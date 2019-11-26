"Шахтар" вирвав у "Манчестер Сіті" важливу нічию завдяки голу Соломона: відео

"Манчестер Сіті" 26 листопада приймав "Шахтар" в рамках 5 раунду групового етапу Ліги чемпіонів. Переможця у матчі не виявилося.

Манчестер Сіті – Шахтар 1:1

Голи: Гюндоган, 56 – Соломон, 69

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На початку зустрічі "гірники" створили ідеальний момент, щоб забити, коли Едерсон помилився на виході, вибиваючи м'яч за межами власного штрафного майданчика. Тете виходив на порожні ворота, але поки бразилець цілився, одразу два суперники зуміли заблокувати його удар.

Через декілька хвилин виникла схожа ситуація, коли Коваленко в центральному колі обіграв Фернандінью та вивів Тете сам на сам з голкіпером, але цього разу Едерсон грамотно зіграв на випередження.

На 31-й хвилині "МанСіті" провів хороший розіграш кутового і Отаменді пробивав головою після навісу з флангу, однак, П'ятов витягнув м'яч із самої дев'ятки. Хороший сейв від воротаря збірної України. Також зазначимо, що "Шахтар" у першому таймі виглядав не гірше за суперника.

Манчестер Сіті – Шахтар відеоогляд першого тайму

На початку другого тайму "містяни" все ж дотиснули оборону "гірників" та відкрили рахунок у матчі: після передачі де Брюйне в центр штрафного Жезус зачепився за м'яч і відпасував на Гюндогана, який точно пробив у порожній кут. П'ятов не встиг на перехоплення м'яча – 1:0.

Відео голу Гюндогана

На 69-й хвилині "Шахтар" у фантастичному моменті зрівняв рахунок. Тете підключив на правому фланзі Додо, який прострілив точно на Соломона, й ізраїльтянин завдав точного удару по воротах Едерсона – 1:1. Варто додати, що Манор вийшов на поле лише за декілька хвилин до забитого м'яча.

За декілька хвилин "Манчестер Сіті" пішов у атаку і Сільва пробив по воротам "гірників. Пятов з Кривцов не розібралися і м'яч ледь не залетів у сітку, але останній момент з лінії Сергій виніс м'яч.

Таким чином, "Шахтар" здобув важливе очко з лідером Групи С і зберіг друге місце. Один бал дозволив "Манчестер Сіті" достроков вийти у плей-офф Ліг чемпіонів