Чи зможе "Шахтар" зачепитися за очки з "МанСіті": прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 26 листопада, донецький "Шахтар" на виїзді зіграє з "Манчестер Сіті" в рамках 5 раунду групового етапу Ліги чемпіонів. Букмекери вже зробили свої оцінки на цей матч.

Манчестер Сіті – Шахтар. Прогноз букмекерів

Після чотирьох турів "Манчестер Сіті" є одноосібним лідером квартету С. Для того, щоб оформити достроковий вихід в плей-офф Ліги чемпіонів підопічним Гвардіоли потрібно перемогти гостей з України. "Шахтар" теж може вийти з групи в разі перемоги, але такий результат зустрічі малоймовірно.

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Три останні очні зустрічі команди завершилася із загальним рахунком 12:0 на користь "містян". Перед матчем Ліги чемпіонів "Шахтар" вдома здобув розгромну перемогу над ФК "Львів" (4:1), а "Манчестер Сіті" подужав лондонський "Челсі" (2:1).

Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 26 листопада. Початок зустрічі – о 22:00.

Прогноз Favorit

Як і всі попередні рази, "Манчестер Сіті" залишається фаворитом у протистоянні з "Шахтарем". Коефіцієнт на перемогу англійців удома – 1,17. Коефіцієнт на успіх "гірників" 15.

Куди більше шансів у "Шахтаря", на думку букмекерів, вирвати в зіркових гостей з туманного Альбіону нічию. Експерти дають коефіцієнт 7,6 на те, що поєдинок завершиться миром.

Прогноз Pari Match

У чотирьох матчах "Шахтар" зумів засмутити воротаря "Манчестер Сіті" тільки в одному поєдинку, який "гірники" виграли. У всіх інших матчах "містяни" перемагали з різницею у два й більше м'ячі. Коефіцієнт на те, що господарі переможуть і ТБ 2.5 – 1,47.

Попередній матч між клубами: "Шахтар" зазнав розгромної поразки від "МанСіті" у першому матчі Ліги чемпіонів: відео

Оборону "гірників" не можна назвати бездоганною, однак напад конкурентоспроможний. Свідченням тому є останнє підсилення донеччан в обличчі Євгена Коноплянки. Це дозволяє думати, що "Шахтар" переможе "містян" хоча б в одному таймі. На такий хід гри експерти дають коефіцієнт 4,90.

Прогноз Marathon bet

Фахівці Marathon bet пропонують вболівальникам вгадати, хто в поєдинку зможе відзначитися забитим м'ячем. Найбільше шансів забити гол, на думку експертів, має Габріель Жезус. Гол футболіста у ворота "Шахтаря" оцінений коефіцієнтом 1,59.

У стані українського клубу експерти виділили нападника Жуніора Мораеса. Коефіцієнт на те, що найкращий бомбардир "Шахтаря" засмутить гостей своїм голом коефіцієнт 3,6.