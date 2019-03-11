Манчестер Сіті – Шальке: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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Манчестер Сіті - Шальке: прогноз, ставки на матч Ліги чемпіонів 2018/19
Манчестер Сіті – Шальке: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів / twitter.com/mancity

"Манчестер Сіті" Олександра Зінченка вже однією ногою в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Для цього англійцям потрібно не програти німецькому "Шальке" в матчі-відповіді.

У першому матчі "кобальтові" довели, що є непростим суперником і ледь не перемогли "Сіті". Команда Пепа Гвардіоли дивом зуміла вирвати перемогу на останніх хвилинах.

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Однак наразі шанси "Шальке" виглядають ще гірше, аніж перед першим матчем. Останні три поєдинки на внутрішній арені німці програли із загальним результатом 11:2. У свою чергу "Сіті" виграли шість матчів поспіль і набрали чудову форму.

Фаворит спорт

Минулого сезону "городяни" зупинилися у чвертьфіналі, куди прагнуть потрапити знову. У "Фаворит Спорт" дають на домашню перемогу "Сіті" в матчі з "Шальке" коефіцієнт 1,14. На успіх підопічних Доменіко Тедеско – 19,75. Нічию – 9.

Pari Match

У цьому матчі, швидше за все, зіграють два українці. Окрім Олександра Зінченка, на полі може з'явитися хавбек "Шальке" Євген Коноплянка. Можливо, Євген допоможе своїй команді перемогти. У Pari Match на перемогу "Шальке" дають коефіцієнт 19,5. Нічию букмекери оцінили в 9,50. Успіх господарів – 1,14.

1xbet

Найбільше збагатитися на перемозі "Шальке" можна, поставивши в 1xbet, який дає на успіх гостей коефіцієнт 24. На "Манчестер Сіті" букмекери дають скромний коефіцієнт 1,14. На нічию – 9,60.

Поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Шальке" відбудеться у вівторок, 12 березня. Початок матчу, о 22:00.

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Теги: Футбол Новини Спорту Спорт Манчестер Сіті Шальке Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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