"Манчестер Сіті" став першим клубом, який витратив на склад мільярд євро

CIES Football Observatory опублікувала звіт про трансфери клубів з топ-5 чемпіонатів. Згідно з цим звітом, "Манчестер Сіті"став першим клубом в історії, який витратив на теперішній свій склад понад один мільярд євро

За даними CIES Football Observatory, витрати на теперішній склад "МанСіті" склали 1014 мільйонів євро. Найближчі переслідувачі – ПСЖ (913 мільйонів євро) та "Реал" (902 мільйони євро).

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При цьому варто відзначити, що "Манчестер Сіті" лише один раз потратили більше як 70 мільйонів євро на купівлю гравця (саме таку суму заплатили за півзахисника Родрі, якого купили влітку 2019 року в "Атлетіко"). Це було влітку 2015 року, коли за 76 мільйонів євро купили у "Вольфсбурга" Кевіна де Брюйне. Зараз він оцінюється в 130 мільйонів євро.

Варто зазначити, що Олександр Зінченко, який грає в "МанСіті" на позиції лівого захисника, перейшов у клуб лише за 2 мільйони євро. він не входить навіть у топ-100 за вартістю трансферу у клуб. Натомість у топ-100 входять два гравці, які перейшли з "Шахтаря". На 16-у місці Фернандіньо, який перейшов за 40 мільйонів євро (він досі грає у команді). На 54-у місці Елано, який обійшовся "містянам" в 12 мільйонів євро у 2007 році.