Манчестер Сіті – Тоттенхем: прогноз букмекерів на матч АПЛ

"Манчестер Сіті" в рідних стінах 17-го серпня зіграє проти лондонського "Тоттенхема". Чинні чемпіони Англії мають свої рахунки зі "шпорами" ще з минулого сезону. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в другому турі АПЛ.

Манчестер Сіті – Тоттенхем прогноз

У минулому сезоні саме "шпори" завадили "Манчестер Сіті" виграти Лігу чемпіонів. Лондонці в надзвичайно драматичному матчі перемогли підопічних Пепа Гвардіоли в рамках чвертьфіналу ЛЧ. Рани "містян", швидше за все, досі не загоїлися, відтак чемпіони Англії прагнутимуть помститися за поразку.

Ключовим сезон 2019/2020 є для наставника "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно. Аргентинець очолює команду з 2014 року, але досі "шпори" не здобули жодного трофею під його орудою. Відтак, лондонцям вкрай важливо перемагати такі команди як "Манчестер Сіті", щоб претендувати на трофеї.

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Прогноз Фаворит Спорт

Букмекери оцінили шанси підопічних Пепа Гвардіоли здобути першу домашню перемогу в новому сезоні коефіцієнтом 1,36. "Містяни" розпочали сезон розгромною перемогою на виїзді. Команда Олександра Зінченка у Лондоні розгромила "Вест Хем" з рахунком 5:0. Коефіцієнт на те, що гості з північного Лондона відберуть очки в господарів, зігравши внічию – 5,25.

"Тоттенхем" також успішно розпочав новий сезон. "Шпори" на своєму оновленому стадіоні розібралися з новачком АПЛ – "Астон Віллою". Однак підопічні Почеттіно вирвали три очки наприкінці гри. "Тоттенхем" упродовж матчу поступався, однак дубль Гаррі Кейна дозволив лондонцям здобути звитягу. Коефіцієнт на те, що "шпори" переможуть "Сіті" на виїзді – 8,25.

Прогноз Pari Match

Остання зустріч команд в рамках чемпіонату Англії відбулася 20-го квітня 2019 року. Домашню перемогу (1:0) здобули футболісти з Манчестера, що дозволило "Сіті" залишитися на вершині турнірної таблиці й згодом виграти чемпіонат. Коефіцієнт на те, що "Манчестер Сіті" знову здолає непоступливого суперника в один м'яч – 3,80.

"Тоттенхем" востаннє перемагав "Манчестер Сіті" в рамках чемпіонату з рахунком 2:0 ще 2-го жовтня 2016 року. Коефіцієнт на те, що "шпори" переможуть підопічних Гвардіоли з таким же результатом – 45. На суху перемогу гостей букмекери Pari Match дають коефіцієнт 11,5.

Прогноз 1xbet

Найкращим бомбардиром "Манчестер Сіті" в минулому сезоні став аргентинець Серхіо Агуеро. На його рахунку 21 гол в АПЛ. Коефіцієнт на те, що Кун відзначиться у воротах "Тоттенхема" – 1,6. Багато за "містян" забиває англієць Рахім Стерлінг. Букмекери дають коефіцієнт 2 на те, що Рахім засмутить голкіпера гостей.

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Головною зброєю "Тоттенхема" в нападі є Гаррі Кейн. Минулий сезон виявився невдалим для нападника через травму й Гаррі забив тільки 17 голів у чемпіонаті. Букмекери оцінили шанси Кейна забити гол у ворота "Манчестер Сіті" коефіцієнтом 3. На те, що засмутить своїм голом воротаря "Манчестер Сіті" Лукас Моура букмекери дають коефіцієнт 5.

Букмекери також оцінили шанси забити гол українця Олександра Зінченка. На гол українського захисника "Манчестер Сіті" букмекери дають коефіцієнт 8.

Поєдинок другого туру чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем" відбудеться у суботу, 17-го серпня. Початок матчу – о 19:30. Результат та відеоогляд гри читайте на сайті Спорт24.