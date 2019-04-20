Манчестер Сіті – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

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Манчестер Сіті - Тоттенхем: де дивитися онлайн 20 квітня 2019 - чемпіонату Англії
Манчестер Сіті – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії / twitter.com/spursofficial

"Манчестер Сіті" та "Тоттенхем" зіграються у 35 турі чемпіонату Англії з футболу. Переглянути матч в Україні можна буде по телебаченню й онлайн.

Пряму трансляцію протистояння "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем" можна буде подивитися на українському телеканалі "Футбол 2". Початок трансляції зі стадіону – о 14:25. Сама гра розпочнеться о 14:30.

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Зазначимо, що матчу передуватиме програма "Check-in", яка розпочнеться о 14:00. У ній ведучі та вболівальники у футбольному пабі спробують спрогнозувати результат матчу.

Дивитися онлайн "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем" можна і на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 69 гривень.

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Це вже третя зустріч команд за останні два тижні. До цього клуби зустрічалися у чвертьфіналі Ліги чемпіонів і за сумою двох матчів переміг лондонський клуб. У чемпіонаті ситуація протилежна. "Манчестер Сіті" крокує до чемпіонства, а "шпори" борються за місце в топ-4.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Сіті Тоттенхем
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