"Манчестер Сіті" мінімально переміг "Тоттенхем" і повернув лідерство в АПЛ: відео голу

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Манчестер Сіті - Тоттенхем огляд матчу та відео голів 20 квітня 2019
Манчестер Сіті – Тоттенхем відео голу

"Манчестер Сіті" в рамках 35 туру англійської Прем'єр-ліги здолав "Тоттенхем" та повернув перше місце в чемпіонаті.

Манчестер Сіті – Тоттенхем 1:0
Голи: Фоден, 5

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Як і в матчі Ліги чемпіонів, де сильнішими виявилися "шпори" (4:3), рахунок у матчі було відкрито вже на старті зустрічі. На 5 хвилині 18-річний Філ Фоден в стрибку головою замкнув шедевральну передачу від Серхіо Агуеро і забив дебютний гол за "містян".

На 38 хвилині травму отримав Кевін де Брейне. Можливо, рецидив колишнього ушкодження. Не зміг де Брюйне продовжити гру і замість нього на поле вийшов Фернандіньо.

Втім, до кінця першого тайму вболівальники більше не побачили забитих м'ячів. В цілому команди показали досить рівний футбол, як для матчу на домашній арені "Манчестер Сіті".

Відео найкращих моментів першого тайму Манчестер Сіті – Тоттенхем

Друга половина матчу пройшла у більш повільному темпі, але "Сіті" явно шукав можливість підірвати гру і забити другий гол.

На 72 хвилині зустрічі Сане мав чудову можливість забити, коли пробіг до штрафної з м'ячем, прострілив на Стерлінга, а Рахім пробив в один дотик і Газзаніга зреагував, виставивши ногу.

У підсумку, "Манчестер Сіті" взяв реванш у "Тоттенхема" і повернув собі лідерство в чемпіонській гонці АПЛ – 86 очок. "Тоттенхем" з 67 очками бореться за зону Ліги чемпіонів (3 місце).

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Манчестер Сіті Тоттенхем
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