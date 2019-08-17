"Манчестер Сіті" на останніх секундах вирвав перемогу в "Тоттенхема", але арбітр скасував гол

"Манчестер Сіті" після перемоги над "Вест Хемом" 17-го серпня зустрівся з "Тоттенхемом". Попри домінування господарів команди не змогли виявити сильнішого й порадували глядачів результативною нічиєю.

Манчестер Сіті – Тоттенхем 2:2

Голи: Стерлінг, 20, Агуеро, 35 – Ламела, 23, Моура, 56

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У минулому сезоні "шпори" завадили "Манчестер Сіті" виграти Лігу чемпіонів. Лондонці в надзвичайно драматичному матчі перемогли підопічних Гвардіоли в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Рани "містян" ще не загоїлися, відтак чемпіони Англії прагнули помститися.

Традиційно для себе "містяни" агресивно розпочали гру й включили максимальну швидкість. Футболісти з Манчестера намагалися знайти шпарини в захисті гостей. Перший момент на сьомій хвилині мав Стерлінг. Уокер викотив на Рахіма у штрафний з правого флангу, але удар форварда заблокували.

"Манчестер Сіті" продовжував штурмувати оборонні редути гостей і на 20 хвилині досяг свого. Кевін Де Брюйне виконав неймовірний крос з правого флангу. Стерлінг замкнув подачу на лівому фланзі головою – 1:0.

Та святкували "містяни" не надто довго. Через три хвилини ледь не перша яскраво виражена атака "шпор" завершилася голом. Ламела елегантно забив з-за меж штрафного. Аргентинець, мов рукою акуратно поклав м'яч у кут воріт Едерсона – 1:1.

Завдяки тому, що "Тоттенхем" швидко відігрався команді вдалося уникнути психологічної ями. Втім, господарі продовжили атакувати, а "шпори" й надалі відбивалися. У середині тайму "Сіті" знову вийшов вперед. Усе той же Де Брюйне виконав чудовий простріл з правого флангу. На передачу капітана відгукнувся Агуеро – 2:1.

На 43 хвилині "містяни" мали забивати третій гол. Де Брюйне виконав такий же простріл, як у двох гольових атаках. На передачу у штрафному відгукнувся Гюндоган, але удару німця забракло точності. Через хвилину міг забити Зінченко. Та дальній постріл Сашка легко забрав до рук Уго Льоріс. На перерву команди пішли за рахунку 2:1.

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Відразу по перерві Зінченко знову ледь не відзначився. Олександр вирішив перевірити пильність Льоріса черговим дальнім ударом. Цього разу постріл українця змусив вболівальників "Сіті" схопитися за голови, оскільки м'яч після рикошету ледь не залетів у ворота. Хорошу нагоду на 54 хвилині змарнував Бернарду Сілва. Ндомбеле невдало перехопив розрізну передачу й Сілва опинився на ударній позиції. Однак удар португальця виявився надто слабким – черговий сейв Льоріса.

На 56 хвилині "Тоттенхем" забив нелогічний гол і зрівняв рахунок. Лукас Муора замінив на футбольному полі Вінкса й відразу відзначився голом. Ламела виконав подачу з кутового й ніхто з оборонців "містян" не вгледів за бразильцем – 2:2.

Після пропущеного голу "Тоттенхем" знову глибоко сів в оборону, а господарі продовжили невтомно атакувати. На 60 хвилині тільки відмінний сейв Льоріса врятував гостей після потужного удару Родрі. А за хвилину вже Сілва влучив у поперечину після розіграшу кутового.

Від 70 хвилини стала помітною втома футболістів обох команд. "Тоттенхему" не вдавалося вийти в контратаку. У свою чергу в "Сіті" з'являлося все менше гострих нагод, забити й все більше неточних передач.

Ближче до завершення поєдинку ушкодження зазнав Олександр Зінченко. Українець впав на газон і не відразу зміг підвестися. Лікарі надали українцю допомогу й Олександр продовжив поєдинок. Ймовірно, що Зінченко догравав матч попри біль, оскільки Пеп Гвардіола до цього використав усі заміни.

У компенсований час Жезус начебто вирвав перемогу для "Манчетер Сіті". Бразилець легко обіграв оборонців "Тоттенхема" й забив третій гол. Але рефері скасував взяття воріт після допомоги відеоасистента. До голу Отаменді зіграв рукою, відтак гол було скасовано. У час, який залишився, команди не встигли вирвати перемогу. Відтак, драматична нічия 2:2.