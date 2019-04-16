Манчестер Сіті – Тоттенхем: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" та "Тоттенхем" поборються за путівку до півфіналу Ліги чемпіонів. Перший матч між англійськими командами виграли "шпори", відтак саме вони є фаворитами у повторній грі.

Прогноз на матч "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем"

"Манчестер Сіті" ще до першого матчу був фаворитом у цьому протистоянні. І попри поразку в першій грі букмекери продовжують вірити, що саме підопічні Пепа Гвардіоли пройдуть до наступного раунду.

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Однак "Тоттенхем" зумів здивувати "Манчестер Сіті" в першому матчі й готовий відстояти переможний результат 1:0. Швидше за все, проти лондонців не зіграє українець Олександр Зінченко, який досі повністю не відновився після травми.

Прогноз Фаворит Спорт

Коефіцієнт на те, що "Манчестер Сіті" переможе в основний час – 1,31. Нічия, яка між командами востаннє була зафіксована в серпні 2010-го, оцінюється коефіцієнтом 5,75. Перемога лондонців – 10,25.

Щодо проходу у наступний раунд, то коефіцієнт на "Манчестер Сіті" 1,57. На те, що в півфіналі зіграє "Тоттенхем" – 2,42.

Прогноз Pari Match

"Манчестер Сіті" є явним фаворитом у цьому матчі на папері в Pari Match. На перемогу команди Пепа Гвардіола в основний час коефіцієнт 1,32. На успіх підопічних Маурісіо Почеттіно – 10,5. Нічия – 5,60.

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Остання домашня гра "Манчестер Сіті" завершилася мінімальною звитягою над "Брайтоном" у Кубку Англії. На те, що "Манчестер Сіті" виграє мінімально в основний час коефіцієнт 3,90. На звитягу "шпор" в один гол – 9,00.

Прогноз 1xbet

Господарі поля є фаворитом протистояння й на думку букмекерів 1xbet. На перемогу "Манчестер Сіті" в основний час коефіцієнт 1,33. На нічию – 5,80. У перемогу "Тоттенхему" букмекери не вірять і дають коефіцієнт 10,50.

У першому матчі гол був забитий на 78 хвилині. На те, що перший гол у цьому матчі буде забито після 76 хвилини коефіцієнт 13. На гол у перші 15 хвилин – 2,75.

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