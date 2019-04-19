Манчестер Сіті – Тоттенхем: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

"Манчестер Сіті" та "Тоттенхем" знову зустрінуться на футбольному полі. Цього разу команди зіграють у рамках 35-го туру чемпіонату Англії з футболу.

Прогноз на матч Манчестер Сіті – Тоттенхем

У середу, 17-го квітня, клуби провели один із найдраматичніших матчів сезону. "Манчестер Сіті" зумів перемогти лондонців з рахунком 4:3, але цього виявилося замало, щоб вийти до півфіналу Ліги чемпіонів. Наприкінці матчу "містяни" забили 5-й гол, який гарантував їм прохід у наступний раунд, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд. Таким чином, у півфіналі "шпори".

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У чемпіонаті Англії обидві команди переслідують різні цілі. "Манчестер Сіті" бореться за чемпіонство, а "Тоттенхем" за місце у топ-4, яке гарантує участь у єврокубках. Очевидно, що клуб з Манчестера прагнутиме помститися за виліт з Ліги чемпіонів. "Сіті" обов'язково потрібно перемагати, щоб не дозволити "Ліверпулю" обійти їх у турнірній таблиці.

"Тоттенхем" наразі перебуває на третій сходинці, але в разі поразки лондонський клуб може опуститися на 4 або 5 місце, якщо свої матчі виграє "Арсенал" та "Манчестер Юнайтед". Відтак, підопічним Маурісіо Почеттіно також потрібна тільки перемога.

Прогноз Фаворит Спорт

"Манчестер Сіті" переміг "Тоттенхем" у трьох матчах поспіль в рамках АПЛ. Останній матч на "Етіхад" завершився розгромом 4:1. Коефіцієнт на те, що команди знову заб'ють більше, аніж чотири голи – 2,75. Результативна гра у Лізі чемпіонів тільки підтверджує те, що вболівальники можуть стати свідками чергової феєрії.

Коефіцієнт на перемогу підопічних Пепа Гвардіоли в цьому протистоянні 1,27. Якщо ж перемогу здобудуть гості, то виграш помножиться на 10,50. Нічийний результат, який навряд чи задовольнить когось із клубів, – 6.

Прогноз Pari Match

У Pari Match на домашню звитягу "Манчестер Сіті", який мчить до другого поспіль чемпіонства, – 1,28. Коефіцієнт на те, що "Тоттенхем" знову зможе засмутити "містян" і переможе – 10. Нічия – 6.30.

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Обидва півфінальні поєдинки у Лізі чемпіонів клуби виграли з мінімальною різницею. Коефіцієнт на те, що "Ман Сіті" знову переможе лондонців з різницею в один гол – 4. Такий же підсумком на користь "шпор" – 9,80.

Прогноз 1xbet

Востаннє "Тоттенхем" перемагав "Манчестер Сіті" в рамках АПЛ ще 2-го жовтня 2016 року. Тоді матч завершився з рахунком 2:0. У лютому 2016-го лондонцям також вдалося переграти "Сіті" на виїзді. Коефіцієнт на те, що "Тоттенхем" зможе перемогти "небесно-блакитних" – 9,83. Перемога "Манчестер Сіті" – 1,26, а нічия – 6,06.

В останніх десяти домашніх матчах "Манчестер Сіті" пропустив всього 5 голів, при чому три в матчі з "Тоттенхемом". Коефіцієнт на суху перемогу "містян" – 2,21. Натомість "шпори" з останніх десяти матчів на виїзді виграли тільки 3. Коефіцієнт на їх суху перемогу – 10.

Поєдинок 35-го туру чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем" відбудеться у суботу, 20-го квітня. Початок гри, о 14:30. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.

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