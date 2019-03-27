"Манчестер Сіті" в жалобі: пішов з життя почесний президент клубу
Почесний президент "Манчестер Сіті" Бернард Гелфорд пішов з життя у віці 77 років.
Про це повідомляє прес-служба клубу на офіційній сторінці в Twitter.
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Гелфорд займав посаду секретаря клубу, за який виступає українець Олександр Зінченко, протягом 40 років. У 2010 році він став довічним президентом "Манчестер Сіті". Співчуття у зв'язку з його смертю вже висловили глава клубу і головний тренер Хосеп Гвардіола.
"Я мав за честь зустрітись і спілкуватись із ним, а його знання про цей футбольний клуб було дивовижним. Він був великою людиною, але, крім того, він був також чудовим футбольним функціонером з повним розумінням гри", – розповів наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола.
До слова, "Манчестер Сіті" після 30 турів посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 74 очки. "Містяни" поступаються лише "Ліверпулю" (76), проте "червоні" провели на один матч більше. У 32 турі "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Фулхемом".