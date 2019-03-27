"Манчестер Сіті" в жалобі: пішов з життя почесний президент клубу

Почесний президент "Манчестер Сіті" Бернард Гелфорд пішов з життя у віці 77 років.

Про це повідомляє прес-служба клубу на офіційній сторінці в Twitter.

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It is with great sadness that we report the death of Mr Manchester City Bernard Halford, who has passed away at the age of 77.



The thoughts of everyone at the Club are with Bernard’s family and friends at this time. pic.twitter.com/H9uI3nlhKx — Manchester City (@ManCity) 26 марта 2019 г.

Гелфорд займав посаду секретаря клубу, за який виступає українець Олександр Зінченко, протягом 40 років. У 2010 році він став довічним президентом "Манчестер Сіті". Співчуття у зв'язку з його смертю вже висловили глава клубу і головний тренер Хосеп Гвардіола.

"Я мав за честь зустрітись і спілкуватись із ним, а його знання про цей футбольний клуб було дивовижним. Він був великою людиною, але, крім того, він був також чудовим футбольним функціонером з повним розумінням гри", – розповів наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола.

До слова, "Манчестер Сіті" після 30 турів посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 74 очки. "Містяни" поступаються лише "Ліверпулю" (76), проте "червоні" провели на один матч більше. У 32 турі "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Фулхемом".

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