Манчестер Сіті – Вест Хем: онлайн трансляція матчу АПЛ

У середу, 19-го лютого, "Манчестер Сіті" та "Вест Хем" зіграють перенесений матч 26 туру чемпіонату Англії. Поєдинок можна переглянути онлайн на сайті Спорт24.

Поєдинок "Манчестер Сіті" – "Вест Хем" в Україні покаже канал Setanta Sport. Дивитися його можна лише онлайн на OTT-платформах.

До слова: "Манчестер Сіті" Зінченка позбавлять чемпіонського титулу, трофей перейде до "Ліверпуля"

Трансляція матчу "Манчестер Сіті" – "Вест Хем" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальною" підпискою від Megogo.

Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Обидва клуби не можуть назвати сезон 2019/2020 успішним. "Манчестер Сіті" практично втратив шанси поборотися за золоті нагороди АПЛ.

Клуб з Манчестера утримує другу сходинку й програє "Ліверпулю" 25 очок. Окрім того, "містян" на два роки відсторонили від Ліги чемпіонів.

Та ще гірші справи у "молотобійців". Лондонці посідають 18-у сходинку й борються за виживання.

У матчі не зіграють українські футболісти Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко. Перший відбуває дискваліфікацію, а другий – відновлюється після травми.

Онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті – Вест Хем