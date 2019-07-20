"Манчестер Сіті" й "Вест Хем" із Зінченком та Ярмоленком зазнали несподіваних поразок

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Зінченко та Ярмоленко не допомогли "Манчестер Сіті" та "Вест Хему" уникнути поразок
Зінченко та Ярмоленко не допомогли "Манчестер Сіті" та "Вест Хему" уникнути поразок / twitter.com/mancity

Команди українських футболістів Олександра Зінченка та Андрія Ярмоленка "Манчестер Сіті" та "Вест Хем" відповідно зазнали поразок на турнірі в Китаї. "Сіті" програли у фіналі, а "молотобійці" в матчі за третє місце.

Ньюкасл – Вест Хем 1:0
Гол: Муто, 34

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У матчі за третє місце турніру Premier League Asia Trophy-2019 "Ньюкаслу" вистачило голу, щоб перемогти "Вест Хем". У середині тайму за "сорок" забив Муто. "Молотобійці" не знайшли в собі сил відповісти голом і програли.

Український футболіст Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі "Вест Хема". Андрій відіграв тільки перший тайм.

Вулверхемптон – Манчестер Сіті 0:0 (3:2 по пенальті)

В основний час не змогли виявити сильнішого інші англійські клуби – "Вулверхемптон" та "Манчестер Сіті". Таким чином, у фінальному матчі команди пробивали пенальті. Гравці "Сіті" не змогли реалізувати три удари й програли.

Український футболіст Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "Манчестер Сіті". Зінченко відіграв 62 хвилини. У другому таймі Олександра замінив Анхеліно.

Офіційно новий сезон для англійських команд розпочнеться 4-го серпня. Саме в цей день "Манчестер Сіті" та "Ліверпуль" зіграють у Суперкубку Англії. 

Перший матч 1-го туру АПЛ відбудеться 9-го серпня. Між собою зіграють "Ліверпуль" та новачок "Норвіч". 10-го серпня в АПЛ очним матчем стартують "Манчестер Сіті" й "Вест Хем".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Олександр Зінченко Манчестер Сіті Вест Хем Андрій Ярмоленко
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