"Манчестер Сіті" яскраво переміг "Вест Хем" у матчі без Ярмоленка та Зінченка: відео

"Манчестер Сіті" після двох поспіль поразок нарешті здобув перемогу. У перенесеному матчі 26-го туру чемпіонату Англії "містяни" завдали поразки аутсайдеру АПЛ "Вест Хему". Гра була перенесена через ураган, який вирував у Британії.

Манчестер Сіті – Вест Хем 2:0

Голи: Родрі, 30, Де Брюйне, 62

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"Манчестер Сіті" традиційно для себе агресивно розпочав домашній матч. Уже на 8-й хвилині зустрічі господарі ледь не відкрили рахунок у грі.

Серхіо Агуеро після передачі, яку виконав Кевін Де Брюйне, завдав удару з межі штрафного майданчика. Але м’яч пролетів повз ворота поруч з лівою штангою.

Вбивчу нагоду змарнував Габріель Жезус. Бразилець вийшов віч-на-віч з воротарем "молотобійців", але дивом не відзначився голом. Жезус проґавив момент для удару, після чого "Вест Хем" ліквідував пожежу у власному штрафному.

На 30 хвилині "містяни" таки відкрили рахунок у грі. Де Брюйне прекрасно подав з кутового, де Родрі ударом головою відправив м'яч під праву стійку воріт.

Відео голу Родрі

На 38 хвилині гри Давід Сільва був близький до того, щоб подвоїти перевагу своєї команди. Іспанець позбувся опіки та замкнув прострільну передачу, яку виконав Бернарду Сілва. Давід спрямував м'яч повз праву стійку.

Уже на старті другої половини гри "містяни" мали прекрасну нагоду забити другий гол. Де Брюйне віддав пас з глибини на Волкера і той з правого флангу прострілив у штрафний на Агуеро. М'яч до аргентинця не дійшов, адже оборонці "Вест Хема" перервали передачу.

На 54 хвилині "містяни" розігнали чергову швидку атаку. Де Брюйне з флангу віддав пас на Агуеро, після чого Серхіо увірвався у штрафний та пробив повз ворота.

Що цікаво, після удару Агуеро м'яч покотився по лицьовій лінії. Болбой, вирішивши, що м'яч вийшов за межі поля, зупинив його. Арбітр матчу призначив вільний удар, а хлопчик надто сильно засмутився.

На 62 хвилині "містяни" таки провели другий гол. Де Брюйне віддав пас на хід Бернарду Сілві у штрафний. Поки португалець обігрував суперників, Кевін увірвався у штрафний та прошив Фаб'янські – 2:0.

Відео голу Де Брюйне

Поки "молотобійці" не змогли створити бодай одну гольову нагоду, "містяни" марнували шанс за шансом.

На 77 хвилині Де Брюйне, який проводив божевільну гру, прекрасною передачею знайшов у штрафному Жезуса. Та бразилець з прекрасної позиції пробив у голкіпера.

На цьому "Манчестер Сіті" зупинився і спокійно довів матч до логічного завершення.

Українські футболісти Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко матч пропустили. Перший відновлюється після травми, а другий – відбував дискваліфікацію.

Завдяки перемозі "містяни" закріпилися на другій сходинці. Тепер перевага над "Лестером" складає 4 очки. Натомість "молотобійці" втратили шанс покинути зону вильоту.