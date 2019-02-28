"Манчестер Сіті" з Зінченком обіграв "Вест Хем": відео голів

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"Манчестер Сіті" з Зінченком обіграв "Вест Хем": відео голів

У 28-турі АПЛ могло відбутися українське дербі – "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка приймав "Вест Хем" Андрія Ярмоленка. Та якщо перший зіграв весь матч, то другий і надалі відновлюється після травми.

Манчестер Сіті – Вест Хем 1:0
Гол: Агуеро, 59 (пен)

За весь матч "Вест Хем" мав єдиний шанс, щоб відзначитися. І виник він після помилки Зінченка. Гравець, який традиційно вийшов на позиції лівого захисника, помилився у власному штрафному майданчику, коли м’яч долетів до Керрола. Нападник пробивав у дотик, і лише реакція голкіпера Едерсона врятувала "МанСіті" від пропущеного м’яча.

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Натомість господарі поля мали декілька нагод відзначитися. Найближчим до взяття воріт був Бернарду Сілва. Але м’яч після його удару влучив у стійку. У другому тайм півзахисник теж небезпечно пробивав, але "молотобійців" спочатку врятував воротар Фабіанскі, а згодом і захисник, який вибив м’яч з лінії воріт.

Забив єдиний гол у матчі Агуеро. Він відзначився з пенальті.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Вест Хем

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"Манчестер Сіті" продовжує чемпіонську гонитву за "Ліверпулем", який у паралельному матчі розгромив "Вотфорд" 5:0. Клуб Зінченка відстає від суперників на одне очко.

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті Олександр Зінченко Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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