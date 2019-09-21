"Манчестер Сіті" забив вісім голів "Вотфорду", Зінченко пропускав матч

Англійський "Манчестер Сіті" здобув надзвичайно впевнену перемогу в чемпіонаті Англії. "Містяни" перемогли "Вотфорд" з непристойним рахунком 8:0.

Манчестер Сіті – Вотфорд 8:0

Голи: Сільва Д, 1, Агуеро, 7 (пен.), Марез, 12, Сільва Б, 15, 48, 60, Отаменді, 18, Де Брюйне, 85

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Парад голів уже на першій хвилині відкрив Давід Сільва. Зачин іспанця продовжив найкращий бомбардир "Сіті" Кун Агуеро та Ріяд Марез.

Хет-трик оформив португальський хавбек Бернарду Сілва. По голу також провели оборонець Ніколас Отаменді та Кевін Де Брюйне.

За увесь поєдинок проти "Вотфорда" господарі завдали 28 ударів (11 у ствір).

Український футболіст Олександр Зінченко не зіграв за "Манчестер Сіті" у матчі проти "Вотфорда". Гравця навіть не виявилося у запасі на цей матч.