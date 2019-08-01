"Манчестер Сіті" зіграє проти "Ліверпуля" в формі зразка 1894 року: відео

"Манчестер Сіті", за який грає українець Олександр Зінченко, випустив особливий комплект форми, який приурочений 125-річчю з моменту створення клубу.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті чемпіонів Англії.

Читайте також: Зінченко потрапив у топ-10 найдорожчих лівих захисників Англії: рейтинг

Форма в традиційному біло-блакитному кольорі, але на ній немає згадки ні про одного із спонсорів. Футболка виконана в блакитному кольорі, а комір і манжети рукавів мають білу окантовку в стилі ретро.

Також ця форма виготовлена в кількості 1 894 штук – це число символізує рік створення клубу.

Inspired by our history, with specific design elements voted for by the City fans



Can’t wait to see it in action on Sunday!



#mancity pic.twitter.com/ddWZHtcdJG — Manchester City (@ManCity) 31 июля 2019 г.

У цій формі "Манчестер Сіті" проведе матч за Суперкубок Англії проти "Ліверпуля", який відбудеться вже цієї неділі, 4 серпня.

В АПЛ команда Пепа Гвардіоли стартуватиме 11 серпня, коли вдома прийматиме "Челсі".