"Манчестер Сіті" зіграє проти "Ліверпуля" в формі зразка 1894 року: відео

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Ретро-форма "Манчестер Сіті"
Ретро-форма "Манчестер Сіті" / ФК "Манчестер Сіті"

"Манчестер Сіті", за який грає українець Олександр Зінченко, випустив особливий комплект форми, який приурочений 125-річчю з моменту створення клубу.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті чемпіонів Англії.

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Форма в традиційному біло-блакитному кольорі, але на ній немає згадки ні про одного із спонсорів. Футболка виконана в блакитному кольорі, а комір і манжети рукавів мають білу окантовку в стилі ретро.

Також ця форма виготовлена в кількості 1 894 штук – це число символізує рік створення клубу.

У цій формі "Манчестер Сіті" проведе матч за Суперкубок Англії проти "Ліверпуля", який відбудеться вже цієї неділі, 4 серпня.

В АПЛ команда Пепа Гвардіоли стартуватиме 11 серпня, коли вдома прийматиме "Челсі".

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті ФК Ліверпуль
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