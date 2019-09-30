Манчестер Юнайтед – Арсенал: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

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Манчестер Юнайтед – Арсенал прогноз букмекерів
Манчестер Юнайтед – Арсенал прогноз букмекерів / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 30 вересня, "Манчестер Юнайтед" зіграє з "Арсеналом" у заключному матчі 7 туру англійської Прем'єр-ліги. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у матчі.

Манчестер Юнайтед – Арсенал прогноз букмекерів

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Команди на даний момент знаходяться в середині турнірної таблиці. Причому МЮ відстає від "канонірів" на 3 очки. Так що перемога "червоним дияволам" потрібна як ніколи. Однак і лондонській команді перемога дозволить повернутися в зону Ліги чемпіонів. Так що на вболівальників чекає напружена гра.

Матч пройде в Манчестері на стадіоні "Олд Траффорд", початок – о 22:00 за київським часом.

Прогноз Pari Match

Букмекер оцінює суперників майже на рівні, однак, "Манчестер Юнайтед" все ж має перевагу за рахунок домашнього поля. Коефіцієнт на їх перемогу – 2,46. Звитяга "Арсеналу" оцінена в 2,80. Найменш ймовірним підсумком є нічия – 3,56.

Також фахівці очікують матч гольовим. Коефіцієнт на "Тотал матчу більше 2,0" – лише 1,35. А ось "Тотал матчу меньше 2,0" оцінено в 3,20.

Прогноз William Hill

Тут теж вважають, що у "червоних дияволів" більше шансів перемогти – 2,45 на їх перемогу. Перемога "канонірів" оцінена в 2,87. Нічия у матчі – 3,4.

На думку букмекера найбільш вірогідний рахунок у матчі – 1:1. Поставивши на цю ставку, можна збагатитися в 6,50 разів.

Прогноз Marathon bet

Ці букмекери виставили коефіцієнт 2,49 на перемогу МЮ. На перемогу "Арсеналу" вони приймають з коефіцієнтом 2,97. Нічия – 3,54.

Варто зазначити, що найбільше шансів забити має П'єр-Емерік Обамеянг – 2,40 на його гол у матчі. Далі йде гравець "Манчестер Юнайтед" – Мейсон Грінвуд (2,80).

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту АПЛ Манчестер Юнайтед Арсенал
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