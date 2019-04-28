Манчестер Юнайтед – Челсі: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

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Манчестер Юнайтед – Челсі: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії
Манчестер Юнайтед – Челсі: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії / twitter.com/manutd

"Манчестер Юнайтед" та "Челсі" зійдуться у центральному матчі 36-го туру чемпіонату Англії. Переглянути топ-матч чемпіонату Англії в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Челсі" в Україні покаже телеканал "Футбол 2". Початок зустрічі о 18:30, трансляція на каналі розпочнеться за п'ять хвилин до цього – о 18:25.

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Також грі передуватиме програма "Check-in", яка розпочнеться на телеканалі "Футбол 2", о 18:00. Це спортивний проект у форматі міні-студії з футбольного бару. Безпосередні учасники студії вболівальники англійських суперклубів, які володіють цікавою інформацією і маловідомими фактами про команди, за які вони вболівають, і з радістю поділяться цими знаннями з глядачами.

Дивитися онлайн "Манчестер Юнайтед" – "Челсі" можна на українському легальному сервісі інтернет-телебачення Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Місячний абонемент коштує 89 гривень.

"Манчестер Юнайтед" та "Челсі" ведуть боротьбу за топ-4. Наразі лондонці на четвертій позиції, а "червоні дияволи" – шості.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Челсі Манчестер Юнайтед
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