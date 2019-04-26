"Манчестер Юнайтед" – "Челсі": прогноз букмекерів на топ-матч чемпіонату Англії

"Манчестер Юнайтед" та "Челсі" прямі конкуренти за потрапляння у Лігу чемпіонів у наступному сезоні. У 36 турі чемпіонату Англії команди в очному матчі з'ясують, хто продовжить боротьбу за топ-4.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Челсі"

Після 35 турів "Челсі" утримує четверте місце, маючи у своєму активі 67 очок. На один бал менше в "Арсеналу" та на три в "Манчестер Юнайтед". У попередніх матчах ні лондонці, ні "червоні дияволи" не виграли. "Челсі" зіграв у результативну нічию з "Бернлі", а МЮ без шансів програв "Манчестер Сіті".

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Перемога дозволить "Челсі" закріпитися у топ-4 і практично викинути з гонки "Манчестер Юнайтед". Якщо ж "червоні дияволи" виграють, то тільки підігріють інтригу в чемпіонаті. Єдиним козирем "Челсі", яким володіє й "Арсенал", є шанс пробитися до Ліги чемпіонів через перемогу в Лізі Європи. Наразі обидва клуби пробилися до півфіналу й мають усі шанси зіграти у фіналі.

Прогноз Фаворит Спорт

"Манчестер Юнайтед" програв три матчі поспіль із загальним рахунком 9:0. Дивовижна переможна серія Уле Гуннара Сульшера завершилася і не дивно, що "Челсі" є фаворитом матчу. На їх перемогу коефіцієнт 2,69. Нічийний результат – 3,35. На успіх "Манчестер Юнайтед" – 2,71.

В останніх матчах "червоних дияволів" було забито два і більше голів. Коефіцієнт на те, що в матчі буде забито понад два голи – 1,87. Коефіцієнт на те, що обидва клуби заб'ють у цій грі – 1,62.

Прогноз Pari Match

Три поспіль поєдинки підопічні Сульшера програли, не забивши жодного голу. На те, що "Челсі" переможе і не пропустить коефіцієнт 4,60. Коефіцієнт на те, що "червоні дияволи" не відзначаться голом у цій грій – 1,27.

Перемогу "Манчестер Юнайтед" Pari Match оцінив коефіцієнтом 2,70. Таким же коефіцієнтом букмекери оцінили шанси здобути перемогу "Челсі". Нічийний результат – 3,40.

Прогноз Winline

"Манчестер Юнайтед" не програє "Челсі" на "Олд Траффорд" майже шість років. Останні два поєдинки у Манчестері місцеві футболісти виграли, забивши два голи. Коефіцієнт на їх звитягу – 2,67. Успіх підопічних Мауріціо Саррі оцінили у 2,63. Нічия – 3,40.

Найкращим бомбардиром МЮ в чемпіонаті Англії є Поль Погба, який влітку може покинути клуб. Коефіцієнт на його гол – 2,79. У "Челсі" найбільше забиває бельгієць Еден Азар. Його гол у цьому матчі букмекери оцінили коефіцієнтом 2,76.

Поєдинок 36-го туру чемпіонату Англії "Манчестер Юнайтед" – "Челсі" відбудеться 28-го квітня. Початок гри, о 18:30.

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