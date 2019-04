"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті" – найепічніші протистояння в історії клубів: відео

Історія манчестерського дербі надзвичайно багата на драматичні поєдинки, в яких, зокрема, й вирішувалася доля золотих нагород чемпіонату Англії.

Останнім часом "синій" Манчестер домінує над "червоним", хоча в попередньому сезоні саме МЮ відтермінував чемпіонство "містян".

Читайте також: Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

У 2009 році клуби відіграли один із найбільш результативних та драматичних поєдинків. Гра завершилася результативною перемогою "червоних дияволів" з рахунком 4:3.

Та у 2011 році "Манчестер Сіті" віддав борг сусідами. "Містяни" розгромили свого одвічного суперника з рахунком 1:6. Дубль у тій грі оформив одіозний італійський гравець Маріо Балотеллі. Святкування італійця запам'яталося тим, що під формою у Маріо був напис "Why always me?".

У сезоні 2011/2012 "Манчестер Юнайтед" став чемпіоном. У 16-у турі "червоні дияволи" вирвали надзвичайно важливу перемогу з рахунком 2:3, а вирішальний гол забив Робін ван Персі.

У сезоні 2013/2014 клуби з Манчестера провели ще один результативний поєдинок. У 32 турі "червоні" святкували важку перемогу з рахунком 4:2.

Нарешті останній драматичний поєдинок між клубами відбувся 7-го квітня 2018 року. У цьому поєдинку "Манчестер Сіті" міг оформити дострокову перемогу в чемпіонаті. Після першого тайму підопічні Пепа Гвардіоли вигравали 2:0, однак у другому таймі "червоні дияволи" приголомшили суперника трьома голами й виграли поєдинок.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram