Манчестер Юнайтед – Арсенал: де дивитися матч АПЛ

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Манчестер Юнайтед – Арсенал: де дивитися онлайн матч 30 вересня 2019
Манчестер Юнайтед – Арсенал де дивитися

30 вересня "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі 7 туру АПЛ прийме на домашньому полі "Арсенал". В Україні цей матч можна подивитися як онлайн, так і по телебаченню.

Дозвіл на показ матчів Англійської прем'єр-ліги в Україні має лише канал Setanta. Тож переглянути гру можна буде лише онлайн на тих сервісах, які транслюють цей телеканал онлайн.

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Серед них: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети на даний момент повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" відбудеться у понеділок, 30 вересня. Початок о 22:00. Огляд матчу – на сайті Спорт24.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол АПЛ Манчестер Юнайтед Арсенал
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