Манчестер Юнайтед – Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Манчестер Юнайтед - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Манчестер Юнайтед – Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів / twitter.com/fcbarcelona

Англійський "Манчестер Юнайтед" та іспанська "Барселона" зійдуться у безкомпромісній боротьбі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Перша гра відбудеться на "Олд Траффорд". Переглянути поєдинок в Україні можна буде онлайн та по телебаченню.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" українським телеглядачам покаже канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:50, сама гра розпочнеться о 22:00.

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Зазначимо, що грі передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", яка розпочнеться на телеканалі "Футбол 2", – о 21:15. У ній запрошені гості оцінять шанси команд на перемогу.

Дивитися онлайн матч "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 69 гривень за місячний абонемент.

Команди мають багату історію протистоянь. Востаннє клуби зустрічалися у фіналах Ліги чемпіонів 2009-го та 2011-го років. Обидва рази сильнішою була "Барселона".

Поєдинок "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" відбудеться у вівторок, 9 квітня. Початок о 22:00. Відео голів та огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" – на сайті Спорт24 по закінченні гри.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту ФК Барселона Манчестер Юнайтед Ліга чемпіонів
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