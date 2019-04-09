Манчестер Юнайтед – Барселона: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

"Манчестер Юнайтед" та "Барселона" – одні з найбільших грандів європейського футболу. На двох вони здобули 8 трофеїв Ліги чемпіонів. Клуби зійдуться у битві за путівку до півфіналу й букмекери оцінили шанси команд на перемогу в першому матчі.

Обидві команди перебувають у хорошій формі. "Барселона" практично оформила чемпіонство у Прімері й зіграє у фіналі національного кубка. "Червоні дияволи" продовжують боротьбу за найвищі місця в АПЛ уже з головним тренером Уле Гуннаром Сульшером.

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Остання гра між командами відбулася у травні 2011-го року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Це був фінал Ліги чемпіонів, який команда ще Пепа Гвардіоли прекрасно виграла 3:1. У 2009 клуби також грали у фіналі й тоді теж були сильнішими каталонці. Очевидно, що МЮ прагне помститися іспанцям.

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"Манчестер Юнайтед" у попередньому раунді сенсаційно вибив ПСЖ, оскільки був повним аутсайдером після першого матчу. Англійці вдома програли 2:0, але зуміли відігратися у Парижі. У протистоянні з "Барселоною" "червоні" знову андердоги. На їх перемогу коефіцієнт 3.95. Нічийний результат букмекери оцінили коефіцієнтом 3.60. Перемога "синьо-гранатових" – 1.96.

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"Барселона" у попередньому раунді вибила французький "Ліон". Однак на виїзді каталонці зіграли внічию. На те, що черговий матч іспанців завершиться нічиєю – коефіцієнт 3.70. На перемогу ж "Барселони" – 2.03. На успіх "Манчестер Юнайтед" – 3.65.

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Остання гра між клубами на "Олд Траффорд" відбулася ще 29 квітня 2008 року. МЮ переміг 1:0 та вийшов у фінал, де переміг "Челсі". На те, що "червоні дияволи" знову переможуть "Барселону" вдома коефіцієнт 3.76. На нічийний результат – 3.70. На успіх "Барселони" – 2.07.

Поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" відбудеться у середу, 10-го квітня. Початок гри, о 22:00. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.

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