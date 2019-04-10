"Барселона" мінімально перемогла "Манчестер Юнайтед" на виїзді: відео

"Барселона" чотири рази грала проти "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Але жодного разу так і не перемагала – дві нічиї та дві поразки. Та 10 квітня у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ця серія була перервана. Хоча і за допомогою самих гравців МЮ.

Манчестер Юнайтед – Барселона 0:1

Гол: Шоу, 12 (авт)

Все у матчі нагадувало про Уле-Геннара Сульшера. Особливим була "відсилання" до 20-ліття його знаменитого голу у ворота "Баварії" у фіналі Ліги чемпіонів. Тоді нападник відзначився вже у доданий час на "Камп Ноу" (стадіон "Барселони") та допоміг здобути МЮ перемогу у Лізі чемпіонів. Фінал 2011 року на "Вемблі", коли там зустрічалися саме МЮ та "Барселона", на "Олд Траффорд" вирішили не згадувати. Тоді перемогли "синьо-гранатові" 3:1. Один з голів забив Мессі. Окрім аргентинця, в обох матчах зіграли ще Піке та Буксетс. З гравців "Манчестер Юнайтед" – лише Смолінг, який провів матч на лаві запасних.

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Гру команди розпочали активно. Вже на 2-ій хвилині Бускетс збив МакТомінея поблизу штрафного майданчика. Обійшлося без жовтої картки, але господарі отримали право на небезпечний штрафний. При цьому воротар "Барселони" вирішив поставити лише одного гравця. Пробивав Решфорд. Удар був потужний, у дальній кут воріт. Але повз рамку.

На 8-ій хвилині тер Штегену довелося виходити за межі штрафного майданчика, коли Погба віддав пас на Решфорда на хід. Та голкіпер "Барселони" виявився швидшим, вибивши м’яч з-під ніг суперника. Згодом Решфорд ще раз намагався втекти від Піке. Та захисник випередив гравця МЮ.

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На 12-ій хвилині "Барса" вийшла вперед. Мессі отримав закидання у штрафний майданчик від Бускетса. Однак побачивши, що можливості пробити немає, він навісив на дальню штангу. А вже там головою пробив Суарес. М’яч летів вздовж лінії воріт, але через незначний рикошет таки залетів у ворота. У цьому моменті намагався вдарити по м’ячу Коутіньо. І боковий арбітр зафіксував офсайд. Однак відеоповтор показав, що бразилець не торкався м’яча. Натомість його зачепив Шоу. І гол зарахували саме на Люка Шоу.

Та Бускест не обійшовся без жовтої картки. На 17-ій хвилині він помилився у прийомі м’яча та завалив на газон Лукаку. В іншому випадку бельгієць міг вийти сам на сам на ворота тер Штегена. Та МЮ змарнував і цей штрафний. А Бускетс ще двічі до кінця матчу міг отримати жовту картку та залишити команду у меншості. Але дограв матч до кінця.

На 20-ій хвилині "Барселона" мало не пропустила гол після швидкої контратаки. Шоу отримав жовту картку (через що пропустить матч-відповідь). Але Мессі з Жорді Альбою невдало розіграли штрафний удар. М’яч перехопив Решфорд, і віддав пас на хід Янгу. Та капітан "МанЮнайтед" не зумів зробити навіс на партнера у штрафний, і м’яч покинув межі поля.

Лангле міг "привести" гол у власні ворота, коли почав обігравати суперників поблизу власного штрафного майданчика. Та його дриблінг виявився не настільки високого рівня, щоб обійти одразу трьох суперників. Тож все закінчилося атакою, але удару як такого не було.

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На 29-ій хвилині Мессі опинився на газоні. У центрі поля він намагався прийняти м’яч, але Смолінг випередив його, зачепивши рукою по обличчю. Після цього з обличчя Мессі потекла кров. Тож медики надавали йому допомогу. Але капітан "Барси" таки повернувся до гри. Хоч і грав зі слідами крові на обличчі.

Коутіньо міг забити гол на 36-ій хвилині. Але де Хеа ногою таки зумів відбити підступний удар суперника низом. Мессі не встиг з добиванням.

Дало ж міг забити гол, схожий на те, який пропустив МЮ. Після навісу, португалець пробивав головою з гострого кута. Та м’яч пролетів вздовж лінії воріт.

Вже по перерві на 52-ій хвилині Решфорд міг зрівняти рахунок. Після навісу від Янга тер Штеген зіграв на виході. Але вибив м’яч точно на Решфорда. Однак удар нападнику не вдався – м’яч звалився з ноги і полетів у сторону.

Суарес міг і сам забити. На 65-ій хвилині Самеду віддав пас на партнера, і нападник вже пробивав з близької відстані. Але невлучно. Вже за мить – удар Мессі. Цього разу МЮ врятував де Хеа.

На 66-ій хвилині на поле вийшов Серхі Роберто. І раз по раз втікав в атаку. Але партнери такі не скористалися жодним з організованих ним моментом.

На 88-ій хвилині Мессі міг подвоїти рахунок. "Барселона" заробила право на небезпечний штрафний. Аргентинець пробивав низом під стінкою, але де Хеа зумів впіймати м’яч.

And #Messi breaches the wall but De Gea comes up with the save! Almost! pic.twitter.com/wG9LgmisEZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) 10 квітня 2019 р.

Матч так і закінчився за мінімальної перемоги "Барселони". Тепер команди вже зіграють на "Камп Ноу" 16 квітня. Там і визначиться учасник півфіналу Ліги чемпіонів.