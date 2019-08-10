Манчестер Юнайтед – Челсі: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

Вже у першому турі чемпіонату Англії відбудеться топ-матч – "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Челсі". Гра відбудеться у неділю, 11 серпня. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Манчестер Юнайтед – Челсі прогноз

Обидві команди обновилися перед сезоном. Також для них це перший офіційний матч. Тож віддати перевагу одному з клубів не варто. Але на тороні МЮ той факт, що вони грають вдома. Натомість у "Челсі" новий тренер Френк Лемпард, і невідомо, чи команда вже готова грати за його ідеями. Та й досвіду у нього мало.

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Тож саме "манкуніанці" мають більше шансів на перемогу. Але все вирішить гра.

Прогноз Marathon bet

Їх експерти дають на перемогу "Манчестер Юнайтед" коефіцієнт 2,20. На те, що "Челсі" переможе на виїзді – 3,60. Нічия у матчі – 3,44.

При цьому букмекери не надто сумніваються, що у цьому матчі буде забито голи. Коефіцієнт на гол МЮ – 1,26, на гол у виконанні гравців "Челсі" – 1,44.

Прогноз PariMatch

Вони теж виставили 2,20 на перемогу МЮ та 3,60 на перемогу "Челсі". Нічия – 3,30.

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Щодо кількості голів у матчі, то "тотал матчу більше 2,25" – 1,74, натомість "тотал матчу менше 2,25" – 2,15.

Прогноз Favorit

Натомість Favorit оцінив перемогу "Манчестер Юнайтед" коефіцієнтом 2,17. Перемога ж "Челсі" має ті самі 3,60. Нічия – 3,30.

Однак тут не дуже впевнені, що матч видасться гольовим. "Тотал матчу більше 2,5" – 1,99, у той час як "тотал матчу менше 2,5" – 1,86.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Челсі" відбудеться у неділю, 11 серпня. Початок матчу – о 18:30. Огляд – на сайті Спорт24.