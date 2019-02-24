Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

Матч чемпіонату Англії між "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпулем" можна буде переглянути в Україні – як по телебаченні, так і онлайн.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" покажуть по телеканалу "Футбол 2". Початок трансляції зі стадіону – о 16:00. Сама гра розпочнеться о 16:05.

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Дивитися онлайн "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" можна й на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 69 гривень.

Зазначимо, що матчу передуватиме програма "Check-in". Вболівальники у пабі разом з ведучими поділяться своїми думками щодо результату поєдинку. Програма розпочнеться, о 15:25.

Остання гра між командами завершилася впевненою перемогою "Ліверпуля" на "Енфілді". Проте до цього матчу МЮ мав восьмиматчеву безпрограшну серію проти "мерсисайдців". Остання виїзна перемога "Ліверпуля" датована ще 16 березня 2014 року.

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