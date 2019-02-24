Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

156 Читать новость на русском
Манчестер Юнайтед - Ліверпуль: де дивитися онлайн матч АПЛ
Манчестер Юнайтед – Ліверпуль дивитися онлайн

Матч чемпіонату Англії між "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпулем" можна буде переглянути в Україні – як по телебаченні, так і онлайн.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" покажуть по телеканалу "Футбол 2". Початок трансляції зі стадіону – о 16:00. Сама гра розпочнеться о 16:05.

Читайте також: "Челсі" заборонили купувати нових гравців та наклали чималий штраф

Дивитися онлайн "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" можна й на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 69 гривень.

Зазначимо, що матчу передуватиме програма "Check-in". Вболівальники у пабі разом з ведучими поділяться своїми думками щодо результату поєдинку. Програма розпочнеться, о 15:25.

Остання гра між командами завершилася впевненою перемогою "Ліверпуля" на "Енфілді". Проте до цього матчу МЮ мав восьмиматчеву безпрограшну серію проти "мерсисайдців". Остання виїзна перемога "Ліверпуля" датована ще 16 березня 2014 року.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Вже не лідери: Україна втричі зменшила потік мігрантів до Росії
сьогодні
2965
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Манчестер Юнайтед ФК Ліверпуль
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Чорноморець" несподівано переміг "Львів": відео
23 лютого 18:53 "Чорноморець" несподівано переміг "Львів": відео
462
Два пенальті дозволили "Маріуполю" перемогти "Олімпік": відео
23 лютого 15:52 Два пенальті дозволили "Маріуполю" перемогти "Олімпік": відео
180
Одноклубник Зінченка став автором найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів: відео
23 лютого 10:23 Одноклубник Зінченка став автором найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів: відео
472
УЄФА покарає "Динамо" та "Шахтар" за поведінку вболівальників на матчах Ліги Європи
22 лютого 20:33 УЄФА покарає "Динамо" та "Шахтар" за поведінку вболівальників на матчах Ліги Європи
497
Ломаченко похвалився своїм шикарним автопарком та розповів, як двічі потрапляв у аварії: фото
22 лютого 15:09 Ломаченко похвалився своїм шикарним автопарком та розповів, як двічі потрапляв у аварії: фото
1293
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук