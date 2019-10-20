Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

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Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: дивитися онлайн матч 20 жовтня 2019
Манчестер Юнайтед – Ліверпуль онлайн-трансляція

У неділю, 20 жовтня, відбудеться одне з найпринциповіших дербі в Англії – "Манчестер Юнайтед" прийматиме "Ліверпуль". Переглянути його онлайн можна буде на сайті Спорт24.

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"Ліверпуль" у випадку перемоги у цьому матчі продовжить свою переможну серію в цьому сезоні АПЛ до 9 ігор. І  продовжить лідирувати у чемпіонаті, зберігши відрив від другого "Манчестер Сіті" у 8 очок.

Натомість навіть перемога "Манчестер Юнайтед" над принциповим суперником не дозволить "червоним дияволом" наблизитися до зони єврокубків.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" відбудеться в неділю, 20 жовтня. Початок о 18:30. 

Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Онлайн-трансляція матчу Манчестер Юнайтед – Ліверпуль

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Манчестер Юнайтед ФК Ліверпуль
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