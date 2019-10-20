"Ліверпуль" вирвав нічию в "Манчестер Юнайтед" у грі зі скандальним суддівством

20 жовтня в Англії відбулося найбільш принципове протистояння – "Манчестер Юнайтед" вдома приймав "Ліверпуль". Команди розійшлися результативним миром.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль 1:1

Голи: Решфорд, 36 – Лаллана, 85

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Перед поєдинком тренери обох команд зіткнулися із серйозними кадровими проблемами. Зокрема, "червоні дияволи" не могли розраховувати на Погба, Шоу, Матіча, Лінгарда, Далота, Байлі та інших. У "Ліверпуля" були відсутні Салах та Шакірі.

Скандальний гол

Перший небезпечний момент у грі вболівальники на "Олд Траффорд" побачили аж у середині тайму. Роберто Фірміно втратив відмінний шанс забити – він добре пробив із середньої дистанції в нижній кут воріт. Але, на жаль для нього, Давід Де Хеа зробив фантастичний сейв. Господарі відповіли результативно.

Віктор Ліндельоф грубо зіграв проти Орігі та перехопив м'яч. "Манчестер Юнайтед" розгорнув атаку через правий фланг: Джеймс виконав розкішний пас на Решфорда, який легко переграв Аліссона. До слова, воротар "Ліверпуля" вперше вийшов на поле після травми. Головний рефері матчу Мартін Аткінсон мав усі підстави скасувати гол, адже під час зародження атаки Ліндельоф таки порушив правила проти Орігі. Та арбітр не скасував гол, хоча й переглянув відеоповтор.

Наприкінці першого тайму "Ліверпуль" зрівняв рахунок. Мане виграв боротьбу у Ліндельофа та переграв голкіпера. Та цей гол Аткінсон скасував (справедливо), адже Мане зіграв рукою, хоч і не навмисно.

Вистражданий камбек

Після перерви "Ліверпуль" заволодів ініціативу: атаку "мерсисайдців" підсилив Алекс Окслейд-Чемберлен і Лаллана. Однак МЮ надзвичайно грамотно грав у захисті та іноді проводив гострі контратаки.

Зокрема, на 67 хвилині Решфорд продемонстрував відмінний дриблінг та завершив атаку небезпечним ударом. М'яч пролетів біля стійки воріт Аліссона.

Атакам "Ліверпуля" бракувало гостроти. До 80 хвилини підопічні Юргена Клопп завдали тільки 2 удари по воротах МЮ й жодного у ствір. У гостей погано працював контрпресинг та фланги. Відтак гравці "Манчестер Юнайтед" перекушували атаки гостей далеко від володінь Де Хеа.

Натомість на 83 хвилині гостро вистрілив Фред. Бразилець закручував м'яч у дальній верхній кут, але полетів траєкторією від воріт. Через дві хвилини гості зрівняли рахунок. Робертсон виконав простріл з лівого флангу, який замкнув Лаллана. Здавалося, що Адам міг перебувати в офсайді, однак Аткінсон гол зарахував, послухавши пораду відеопомічників.

У компенсований час Окслейд-Чемберлен ледь не вирвав для "Ліверпуля" перемогу. Алекс розрядив гармату з-за меж штрафного, але м'яч пролетів біля рамки воріт. Більше моментів не було, тому нічия 1:1.

У цьому матчі "Манчестер Юнайтед" не зумів перервати серію невдач. Це вже четверта поспіль гра в АПЛ, яку "червоні дияволи" не можуть виграти. Натомість завершилася серія "Ліверпуля" з восьми поспіль перемог на старті сезону.