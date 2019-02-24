"Манчестер Юнайтед" відібрав важливі очки у "Ліверпуля": відео

"Манчестер Юнайтед" у 27 турі англійської Прем'єр-ліги зумів відібрати очки у "Ліверпуля". Команди розійшлися миром на стадіоні "Олд Траффорд".

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль 0:0

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Протистояння "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпуля" одне з найбільш принципових на "туманному Альбіоні". Вогню матчу додає і турнірне розташування команд, оскільки "Ліверпуль" бореться за чемпіонство з "Манчестер Сіті", а МЮ – за потрапляння у топ-4.

Перший тайм ознаменувався травмами. Наставник господарів Уле Гуннар Сульшер змушений був використати три заміни: травмувалися Еррера, Мата й Лінгард. Останній, до слова, поміняв травмованого Мату, але згодом сам зазнав ушкодження. Також проблеми виникли у нападника "Ліверпуля" Роберто Фірміно, який пішов відпочивати на 31 хвилині.

За 45 хвилин команди практично не створили загрозу біля воріт одне одного. "Ліверпулю" надзвичайно бракувало останнього пасу. Салаху та Мане вдавалося проходити густий захист МЮ, однак ніхто з партнерів не підтримував нападників. У свою чергу "червоні дияволи" вирішили грати другим номером та проводили контратаки.

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Справді небезпечний момент створили саме підопічні Сульшера. На 40 хвилині Лукаку віддав пас-цукерку на Лінгарда, однак той не зумів переграти Аліссона. Голкіпер вчасно вийшов з воріт та ліквідував загрозу. До речі, саме в цьому моменті Лінгард зазнав травми. Через 5 хвилин нагоду відзначитися мав Лукаку. Кремезний бельгієць продавив Робертсона й головою замкнув навіс. Удар виявився не надто сильним, тому Аліссон легко забрав м'яч до своїх рук. Перша половина гри завершилася сухою нічиєю.

Відео моментів першого тайму матчу Манчестер Юнайтед – Ліверпуль

У другому таймі команди не відійшли від своїх планів на гру. На 51 хвилині Погба головою небезпечно замкнув навіс зі штрафного. Однак француз перебував у явному офсайді й удар не увійшов до загальної статистики. "Ліверпуль" відповів аж на 70 хвилині. Після подачі з кутового Вейналдум небезпечно пробив головою в падінні, однак м'яч після рикошету полетів повз ворота.

На 75 хвилині м'яч таки побував у сітці воріт "Ліверпуля". Люк Шоу навісив у штрафний на Смоллінга, який зробив простріл. Передачу гравця МЮ замкнув оборонець гостей Матіп, але лінійний арбітр підняв прапорець – офсайд.

За увесь другий тайм команди завдали всього шість ударів на двох і тільки одна спроба "Манчестер Юнайтед" прийшлася у ствір воріт гостей. Відтак гра завершилася 0:0.

Після цього матчу "Ліверпуль" повернув собі лідерство у чемпіонаті. Однак тепер "мерсисайдці" випереджають "Манчестер Сіті" всього на одне очко. "Манчестер Юнайтед" через перемогу "Арсеналу" в паралельному матчі опустився на 5 сходинку. "Червоні дияволи" програють "канонірам" теж одне очко.

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