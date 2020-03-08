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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ

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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція

8 березня "Манчестер Юнайтед" в дербі приймає "Манчестер Сіті" у 29 турі англійської Прем'єр-ліги. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

"Манчестер Юнайтед" посідає сьоме місце з відставанням в три очки від четвертого "Челсі" і в один бал – від п'ятого "Вулверхемптона" і шостого "Шеффілд Юнайтед". "Ман Сіті" йде на другій сходинці з відставанням в 25 очок від лідируючого "Ліверпуля" і відривом в сім балів від третього "Лестера".

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"Манчестер Юнайтед" не програє дев'ять матчів поспіль у всіх турнірах при шести перемогах. "Сіті "виграв п'ять попередніх поєдинків у всіх турнірах із загальним рахунком 8:2.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція

 

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті
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