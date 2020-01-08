"МанСіті" завдав принизливої поразки "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд": відео

"Манчестер Сіті" без проблем здолав "Манчестер Юнайтед" у першому матчі півфіналу Кубка англійської ліги, що відбувся у вівторок, 7 січня.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті 1:3

Голи: Рашфорд 70 - Б. Сілва, 17, Марез, 33, Перейра, 39 (авт.)

У цьому матчі українець Олександр Зінченко навіть не потрапив до заявки на гру. Але і без нього "містяни" впоралися.

До слова: Ярмоленко і Зінченко дізналися суперників у Кубку Англії – результати жеребкування

Три голи у ворота "Манчестер Юнайтед" влетіло ще у першому таймі. Спочатку відзначився Бернарду Сілва, завдавши гарматного удару у дальній кут воріт. Згодом гол у ворота суперників забив Марез, вдало скориставшись пасом та обіграв голкіпера у штрафному майданчику.

Третій гол у ворота де Хеа влетів від ноги свого ж гравця – після удару де Брюйне голкіпер відбив м'яч, але якраз на Перейру, який набігав. Тож він і став автором третього голу.

Все, на що спромігся МЮ у цьому матчі – гол престижу від Рашфорда вже у другому таймі.

Тепер на команди очікує матч-відповідь півфіналу Кубка англійської ліги. Він відбудеться 29 січня. Переможець цієї пари зіграє з переможцем пари "Лестер" – Астон Вілла".

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті