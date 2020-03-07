Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч АПЛ

У неділю, 8 березня, "Манчестер Юнайтед" зіграє з "Манчестер Сіті" у матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги. Букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу в матчі.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті прогноз букмекерів

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Команди на даний момент знаходяться у верхній частині турнірної таблиці. "Манчестер Сіті" на 15 пунктів випереджає МЮ. До першого місця "МанчестерСіті" буде важко дотягнутись, а от втримати другу позицію, ще потрібно буде добре постаратись. На третій сходинці знаходиться "Лестер", який відстає від другого місця на сім очок. МЮ ж знаходиться на п'ятій позиції, їм у спину вже дихає "Вулвергемптон", який також як і МЮ має у активі 42 пункти. Так що перемога "червоним дияволам" потрібна як ніколи, на вболівальників чекає напружена гра.

Прогноз Parimatch

Букмекери віддають перевагу гостям поля. Коефіцієнт на перемогу "Манчестер Юнайтед" – 5,00. Звитяга "Манчестер Сіті" оцінена в 1,65. На нічию фахівці дають коефіцієнт 4,30.

На те, що обидві команди відзначаться у матчі букмекери дають коефіцієнт 1,70. "Тотал матчу 2-3 голи" оцінили в 2,11. Букмекери прогнозують те, що у перший гол заб'є "Манчестер Сіті" з коефіцієнтом 1,47.

Прогноз William Hill

Тут теж вважають, що у "Манчестер Сіті" більше шансів перемогти – 1,63, шанси їх суперників на перемогу букмекери оцінили коефіцієнтом 5,00. Нічию оцінили коефіцієнтом 4,20.

На думку букмекера найбільш вірогідний рахунок у матчі 0:2 на користь гостей. Поставивши на цю ставку, можна збагатитися у 7,50 разів.

Прогноз Marathon bet

Ці букмекери виставили коефіцієнт 2,49 на перемогу МЮ. Перемогу гостей вони оцінили з коефіцієнтом 2,97. Нічия – 3,54.

Варто зазначити, що найбільше шансів забити має Серхіо Агуеро – 3,80 на його гол у матчі. У "Манчестер Юнайтед" – Марсьяль (6,20).