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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на півфінал Кубка англійської ліги

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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті прогноз букмекерів / Футбол24

У вівторок, 7 січня, відбудеться дербі – "Манчестер Юнайтед" прийматиме "Манчестер Сіті" в рамках першого матчу півфіналу EFL Cup. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Перед матчем в Кубку футбольної ліги (EFL Cup), обидва клуби провели зустрічі в Кубку Англії. І зіграли з різним підсумковим результатом. "Манчестер Юнайтед" не зумів на виїзді обіграти міцний "Вулверхемптон" (нічия 0:0). Тож тепер на обидві команди очікує другий матч за право зіграти в 1/16 фіналу кубка Англії.

Натомість "МанСіті" без особливих проблем розібрався з нищоліговим "Порт Вейл". Тут особливо варто відзначити, що українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі, але не на позиції лівого захисника, а в півзахисті. І саме він забив перший гол у матчі, а сама гра закінчилася перемогою "Манчестер Сіті" 4:1.

Як це було: Гол Зінченка допоміг "Манчестер Сіті" пройти у наступний раунд Кубка Англії – відео

І саме перемогу "МанСіті" очікують букмекери у матчі на "Олд Траффорд". Команда Пепа Гвардіоли зараз виглядає краще за суперників. Хоча в чемпіонаті Англії саме МЮ неочікувано завдав поразки конкуренту в дербі, так ще й на їх полі.

Та в матчі Кубка футбольної ліги шанси МЮ перемогти оцінені в 4,8-5,0. Натомість на те, що матч закінчиться перемогою гостей – 1,6-1,7. Нічия у матчі – 4,2-4,4.


Прогноз букмекерів на матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті

Варто відзначити, що це півфінальний матч. Однак на команди буде очікувати й гра-відповідь. Вона запланована на 29 січня. А переможець цього протистояння у фіналі EFL Cup зустрінеться з переможцем пари "Лестер" – "Астон Вілла"

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті
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