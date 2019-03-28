"Манчестер Юнайтед" офіційно призначив головного тренера

Норвезький спеціаліст Уле Гуннар Сульшер офіційно призначений головним тренером футбольного клубу "Манчестер Юнайтед".

Контракт фахівця з "Манчестер Юнайтед" розрахований на три роки.

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Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager. — Manchester United (@ManUtd) 28 марта 2019 г.

Сульшер очолив "червоних дияволів" у грудні, замінивши португальця Жозе Моурінью.

Під керівництво Сульшера "Манчестер Юнайтед" виграв 14 матчів з 19. Окрім того, клуб з Манчестера пробився до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, перемігши ПСЖ.

Наразі після 30 турів АПЛ "Манчестер Юнайтед" посідає 5 місце, маючи у своєму активі 58 очок. Три бали МЮ програє "Тоттенхему", який іде третім, та два – "Арсеналу", що на четвертій позиції.

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