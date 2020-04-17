"Манчестер Юнайтед" підсвітив стадіон на честь медиків, які борються з COVID-19: фото

Легендарний англійський клуб "Манчестер Юнайтед" підтримав медичних працівників у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Футбольний клуб підсвітив стадіон "Олд Траффорд" синім кольором. Цей колір Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS).

До речі Легендарний стадіон у Харкові може стати госпіталем для хворих на коронавірус

На вході до стадіону напис Manchester United також обіграли для підтримки. Серед букв підсвітили N, H і S – а також United, тобто NHS United.

Old Trafford lights up blue in support of the NHS.



Whilst also changing the “Manchester United” letters to “NHS United.”



Class @ManUtd.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/5smKJuyYRQ — S P O R F (At ) (@Sporf) April 16, 2020

У Британії на три тижні продовжили карантин. Там підтверджено 104 148 випадків зараження COVID-19. Уже померло понад 14 тисяч осіб.

"Манчестер Юнайтед" активно допомагає у боротьбі з пандемією. Найтитулованіший клуб туманного Альбіону запропонував "Олд Траффорд", щоб допомогти нужденним.

Також "червоні" відправили 16 автомобілів зі свого фонду для доставлення медикаментів до місцевих лікарень.

"Олд Траффорд" також може бути відкритий як центр донорства крові.

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