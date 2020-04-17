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"Манчестер Юнайтед" підсвітив стадіон на честь медиків, які борються з COVID-19: фото

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"Манчестер Юнайтед" підсвітив стадіон на підтримку медиків / facebook.com/manchesterunited

Легендарний англійський клуб "Манчестер Юнайтед" підтримав медичних працівників у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Футбольний клуб підсвітив стадіон "Олд Траффорд" синім кольором. Цей колір Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS).

До речі Легендарний стадіон у Харкові може стати госпіталем для хворих на коронавірус

На вході до стадіону напис Manchester United також обіграли для підтримки. Серед букв підсвітили N, H і S – а також United, тобто NHS United.

У Британії на три тижні продовжили карантин. Там підтверджено 104 148 випадків зараження COVID-19. Уже померло понад 14 тисяч осіб.

"Манчестер Юнайтед" активно допомагає у боротьбі з пандемією. Найтитулованіший клуб туманного Альбіону запропонував "Олд Траффорд", щоб допомогти нужденним.

Також "червоні" відправили 16 автомобілів зі свого фонду для доставлення медикаментів до місцевих лікарень.

"Олд Траффорд" також може бути відкритий як центр донорства крові.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Михайло Гема
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Манчестер Юнайтед Велика Британія Футбол Спорт
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