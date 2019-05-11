"Манчестер Юнайтед" після провального сезону покинув зірковий футболіст

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Андер Еррера
Андер Еррера / twitter.com/Football_TaIk

Півзахисник англійського "Манчестер Юнайтед" іспанець Андер Еррера офіційно покине клуб після закінчення поточного сезону.

У Twiiter "червоних дияволів" з'явився відеоролик з прощальним посланням 29-річного хавбека.

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Футболіст покине клуб як вільний агент цього літа, оскільки керівництво "Манчестер Юнайтед" не змогло з ним домовитися про продовження контракту.

На "Олд Траффорд" Еррера переїхав улітку 2014 року з "Атлетіка" (Більбао). Його трансфер обійшовся манкуніанському клубу в 36 млн євро. За п'ять років в Манчестері на клубному рівні гравець провів 189 матчів і забив 20 м'ячів.

З командою виграв 4 трофеї – національні кубок, Кубок ліги й Суперкубок, а також Лігу Європи. Першим клубом іспанця була "Сарагоса". Продовжить кар'єру Еррера, найімовірніше, у французькому ПСЖ.

У свою чергу "Манчестер Юнайтед" провалив сезон. Команда може фінішувати максимум на 5-у місці в чемпіонаті Англії. МЮ вилетів зі всіх кубків і в наступному сезоні зіграє тільки у Лізі Європи.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Трансфери Манчестер Юнайтед
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