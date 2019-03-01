"Манчестер Юнайтед" остаточно визначився з головним тренером
"Манчестер Юнайтед" готовий по закінченню сезону затвердити Уле Гуннара Сульшера на посаді головного тренера команди.
Як повідомляє авторитетне видання ESPN, інших кандидатів клуб не розглядає.
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Спочатку планувалось, що норвежець очолюватиме команду до кінця сезону, після чого буде запрошений більш іменитий наставник. Однак, зважаючи на результати, керівництво "манкуніанців" не контактувало з жодним із тренерів, а Сульшер є єдиним кандидатом на посаду повноцінного наставника команди.
До слова, під керівництвом 46-річного фахівця МЮ здобули 13 перемог, двічі зіграли внічию і один раз зазнали поразки.
Сульшер очолив "Манчестер Юнайтед" в грудні, коли змінив Жозе Моуріньо і був призначений виконуючим обов'язки тренера.