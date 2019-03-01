"Манчестер Юнайтед" остаточно визначився з головним тренером

46 Читать новость на русском
Уле Гуннар Сульшер
Уле Гуннар Сульшер / ФК "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" готовий по закінченню сезону затвердити Уле Гуннара Сульшера на посаді головного тренера команди.

Як повідомляє авторитетне видання ESPN, інших кандидатів клуб не розглядає.

Читайте також: "Манчестер Юнайтед" відібрав важливі очки у "Ліверпуля": відео

Спочатку планувалось, що норвежець очолюватиме команду до кінця сезону, після чого буде запрошений більш іменитий наставник. Однак, зважаючи на результати, керівництво "манкуніанців" не контактувало з жодним із тренерів, а Сульшер є єдиним кандидатом на посаду повноцінного наставника команди.

До слова, під керівництвом 46-річного фахівця МЮ здобули 13 перемог, двічі зіграли внічию і один раз зазнали поразки.

Сульшер очолив "Манчестер Юнайтед" в грудні, коли змінив Жозе Моуріньо і був призначений виконуючим обов'язки тренера.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
"Нова пошта" змінила графік роботи відділень
сьогодні
4949
Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Український баскетболіст виставив на благодійний аукціон унікальну майку гравця НБА
сьогодні 13:02 Український баскетболіст виставив на благодійний аукціон унікальну майку гравця НБА
11
120 матчів, 813 шайб, чехарда в турнірній таблиці, рекорди та антирекорди хокейного чемпіонату
сьогодні 12:31 120 матчів, 813 шайб, чехарда в турнірній таблиці, рекорди та антирекорди хокейного чемпіонату
17
Українець Олександр Зінченко встановив унікальний рекорд чемпіонату Англії
сьогодні 11:47 Українець Олександр Зінченко встановив унікальний рекорд чемпіонату Англії
163
Легендарний Федерер кумедно "зіпсував" спільне відео Світоліної зі своїм бойфрендом
28 лютого 21:32 Легендарний Федерер кумедно "зіпсував" спільне відео Світоліної зі своїм бойфрендом
1781
Нападник збірної Ісландії виступатиме у чемпіонаті України з футболу
28 лютого 17:53 Нападник збірної Ісландії виступатиме у чемпіонаті України з футболу
407
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук