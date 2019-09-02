"Манчестер Юнайтед" продав захисника збірної Італії до середняка Серії А

"Манчестер Юнайтед" вирішив провести чистку рядів. Вже другий захисник "червоних дияволів" перейшов в італійський чемпіонат.

"Парма" на офіційному сайті оголосила про підписання угоди з Маттео Дарміаном. Контракт із захисником підписаний на чотири роки – до червня 2023 року.

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В скільки обійшовся трансфер сторони не повідомляють. Однак на сайті Transfermarkt вказана сума лише у 1,5 мільйона євро. При цьому що влітку 2015 року правий захисник перейшов до МЮ з італійського "Торіно" за 18 мільйонів євро.

У минулому сезоні Дарміна зіграв лише 6 матчів в АПЛ. Частину сезону гравець пропустив через травму.

Варто нагадати, що Дарміан став другим гравцем, який перейшов з "Манчестер Юнайтед" до італійського чемпіонату. перед тим в оренду в "Рому" відправився Кріс Смоллінг.