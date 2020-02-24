"Манчестер Юнайтед" розгромив "Вотфорд": дебютний гол Фернандеша та красень-гол Марсіяля – відео

"Манчестер Юнайтед" не програє шість матчів поспіль – чотири перемоги та дві нічиї. Останній матч – розгром вдома "Вотфорда".

Манчестер Юнайтед – Вотфорд 3:0

Голи: Фернандеш, 42 (пен), Марсіяль, 58, Грінвуд, 75

Матч першого кола між цими командами закінчився сенсаційною перемогою "Вотфорда". Тоді воротар МЮ Давід де Хеа пропустив курйозний гол. Та цього разу "манкуніанці" взяли реванш сповна.

Хоча саме "Вотфорд" міг першим забивати. Але де Хеа цього разу впорався з ударом Дукуре. Відповів на це "Манчестер Юнайтед" аж перед перервою. Бруну Фернандеш отримав пас на хід, але був збитий у штрафному майданчику Фостером. Арбітр призначив пенальті. Сам португалець і реалізував удар з 11-метрової позначки. Для Фернандеша – це дебютний гол за МЮ.

До слова: "Шахтар" у компенсований час вирвав перемогу в "Десни" у матчі зі складним рішенням VAR: відео

У другому таймі "Вотфорду" вдалося забити гол у ворота. Однак після перегляду відеоповтору взяття воріт не зарахували – була гра рукою Доусона під час подачі з кутового.

Особливо красивим став гол Марсіяля на 58-й хвилині. Отримавши пас на хід, форвард пробивав з гострого кута, але Фостер зумів відбити м'яч. Та той знову відлетів до гравця МЮ. І перебуваючи в оточенні одразу чотирьох суперників, Марсіяль таки зумів знайти можливість пробити.

Доповнив розгром Грінвуд, який підхопив м'яч ще на своїй половині поля, дійшов з ним до чужого штрафного, віддав пас на Фернандеша та отримав зворотній м'яч. після чого потужно пробив під перекладину.

Забити гол престижу міг Делофеу, однак м'яч після його удару влучив у хрестовину воріт.

Дивіться відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Вотфорд

"Манчестер Юнайтед" перемагає та підіймається на п'яте місце в АПЛ. Зважаючи на дискваліфікацію "Манчестер Сіті", це може дати можливість зіграти в Лізі чемпіонів наступного сезону. Правда "Тоттенхем" та "Шеффілд Юнайтед", які посідають шосте та сьоме місця, відстають всього лиш на одне очко. А восьмий "Вулверхемптон" – на два.