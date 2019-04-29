"Манчестер Юнайтед" та "Челсі" не визначили сильнішого у боротьбі за Лігу чемпіонів: відео

"Манчестер Юнайтед" у рамках 36 туру англійської Прем'єр-ліги розписав удома результативну нічию з "Челсі" з рахунком 1:1.

Манчестер Юнайтед – Челсі 1:1

Голи: Мата, 11 – Алонсо, 43

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Активніше матч почали "червоні дияволи", і їх натиск втілився в забитий м'яч. Після красивої комбінації півзахисник Хуан Мата забив у порожні ворота "Челсі".

"Аристократи" відігралися перед перервою – Давід Де Хеа невдало відбив м'яч після дальнього удару Антоніо Рюдігера, і Маркос Алонсо зіграв на добиванні.

Після цього результату "Манчестер Юнайтед" набрав 65 очок та розташувався на шостій сходинці в турнірній таблиці. Що стосується "Челсі", то вони мають на три бали більше та посідає четверту позицію. Цікаво, що команди провели на полі цілих 100 хвилин.

Відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед – Челсі

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