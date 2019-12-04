Манчестер Юнайтед – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

У середу, 4 грудня, "Манчестер Юнайтед" вдома прийме "Тоттенхем" в центральному матчі 15 туру АПЛ. Онлайн-трансляція у матеріалі Спорт24.

Матч чемпіонату Англії на "Олд Траффорд", куди завітає "Тоттенхем", стане моментом істини для тренера МЮ Уле-Гуннара Сульшера, над яким нависло звільнення. Але і новий тренер "шпор" Жозе Моурінью горить бажанням показати, якого коуча звільнили "червоні дияволи".

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Матч "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхем" відбудеться у середу, 4 грудня. Початок матчу о 21:30.

Онлайн трансляція матчу Манчестер Юнайтед – Тоттенхем