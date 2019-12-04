Манчестер Юнайтед – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч АПЛ

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Манчестер Юнайтед – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч АПЛ / twitter.com/spursofficial

4 грудня лондонський "Тоттенхем" у рамках 15 туру чемпіонату Англії зустрінеться з "Маенчестер Юнайтед". Переглянути гру можна онлайн та по телебаченню.

Матчі чемпіонату Англії в Україні транслює канал Setanta Sport. Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

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Матч "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхем" відбудеться у середу, 4 грудня. Початок матчу о 21:30.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

До цього матчу "Тоттенхем" підходить із серією з трьох поспіль виграних матчів. Як відомо, команда змінила тренера й наразі "шпор" очолює екснаставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью.

Натомість "червоні дияволи" не можуть виграти три поєдинки поспіль і перебувають у середині турнірної таблиці АПЛ.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Тоттенхем Манчестер Юнайтед
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