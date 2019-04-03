"Манчестер Юнайтед" у меншості програв "Вулверхемптону": відео

"Манчестер Юнайтед" не надто вдало з'їздив у гості до "Вулверхемптона". Команда програла, так ще й може втратити п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед 2:1

Голи: Жота, 25, Смоллінг, 77 (аг.) – Мактомінай, 14

Вилучення: Янг, 57 (МЮ)

Хоча матч для "Манчестер Юнайтед" розпочався доволі вдало. Вже на 14-ій хвилині Мактомінай відзначився після пасу Фреда. Однак за дев'ять хвилин "Вулверхемптону" вдалося зрівняти рахунок зусиллям Жоти.

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Все змінилося у другому таймі. Спочатку Янг за п'ять хвилин отримав дві жовті картки, залишивши манкуніанців у меншості. А згодом Смоллінг зрізав м'яч у власні ворота.

Відеоогляд матчу Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед

Після цієї поразки "Манчестер Юнайтед" може втратити п'яте місце у турнірній таблиці. Це станеться за умови перемоги "Челсі" над "Брайтоном" у середу, 3 квітня.

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До слова, МЮ так і не зумів перемогти "Вулверхемптон" у цьому сезоні. У першому колі між цими командами на "Олд Траффорд" була зафіксована нічия 1:1, а у кубку Англії 16 березня 2019 року "Вулверхемптон" на власному полі переміг 2:1.